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Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi

Sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına Şeyma Subaşı da uydu. Subaşı, vücuduna bağladığı pembe yastığıyla poz verdi.

08.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:41

Ölümcül salgından dolayı herkesin evine kapandığı şu günlerde sosyal medya akımına bir yenisi daha eklendi. Yastığın kemerle bele bağlandığı çılgın akım Quarantine Pillow Challenge'a Şeyma Subaşı da pembe yatığı ile katıldı.

YENİ BİR AKIM BAŞLADI

Tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle evine kaparak kendini karantinaya alırken, sosyal medyada ise çılgın akımlar başladı. Dünyada etkili olan akımlardan birisi ise Quarantine Pillow Challenge oldu. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıları yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar.

Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla poz verdi

YASTIKTAN KENDİSİNE ELBİSE YAPTI

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da bu akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katıldı.Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Etiketler: Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin

Haberin Videosu :

Sosyal medyada yeni başlayan Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
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Haberler ›› Magazin ››Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi - Magazin
Yorumlar (4)
GÖZLÜK TAKIP TEKRAR BAKIN:Yastık değil, battaniye o
Cevap Yaz 0 2
SAKİR:yahu allah rızası için bizim dünyamızdan olmayanları haber yapmayın
Cevap Yaz 1 35
ATYA RAGİ:Şakire çay yok
1 0
BİRİSİ:Şakir sen bu işlere kafa yorma.Bunlar derin mevzu.Sen koş 7 şekerli çay kap getir.
4 6

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