Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi

Ölümcül salgından dolayı herkesin evine kapandığı şu günlerde sosyal medya akımına bir yenisi daha eklendi. Yastığın kemerle bele bağlandığı çılgın akım Quarantine Pillow Challenge'a Şeyma Subaşı da pembe yatığı ile katıldı.

YENİ BİR AKIM BAŞLADI

Tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle evine kaparak kendini karantinaya alırken, sosyal medyada ise çılgın akımlar başladı. Dünyada etkili olan akımlardan birisi ise Quarantine Pillow Challenge oldu. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıları yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar.

YASTIKTAN KENDİSİNE ELBİSE YAPTI

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da bu akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katıldı.Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.