Haberler » Spor » Haber

Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti!

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma bir AVM'de eşiyle birlikte görüntülendi. Portekizli yıldız oyuncu kıyafetiyle dikkatleri üzerine topladı.

20.09.2019 14:22

Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, oyun stilinin yanı sıra giyim tarzıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak eşiyle birlikte gittiği bir AVM'de görüntülenen Quaresma, baştan aşağı marka kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekti.

10 BİN TL'LİK GİYİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Farklı tarzıyla her gittiği ortamda dikkat çeken Quaresma, kuralı yine bozmadı. Eşiyle birlikte gittiği Zorlu'da üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla (5 bin 700 TL) ayağında ise kırmızı Balenciaga (4 bin 500 TL) ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı.

35 yaşındaki futbolcu renkli giyinmekten çekinmiyor.

Quaresma pembe takım elbisesi ile de çok konuşulmuştu.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFFFenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye başvurmuştu! IFAB yetkilisi resmen açıkladı

GoogleGoogle'dan Binali Yıldırım'a Galatasaray sürprizi

İngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Kariusİngiliz basını, Beşiktaş maçına hatalarıyla damga vuran Karius'u konuşuyor

Asamoah Gyan, HindistanAsamoah Gyan, Hindistan'a transfer oldu!

Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti!

Ricardo Quaresma, Spor

YORUMLAR(13)
ADNAN:adam normal yani. pazardan mı giyincek
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
FETHİYELİ:adam şopar ne bekliyordunuz ::D
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ULTRAGS:yalnız arkasındakiler de çok fena bakıyorlar. :)
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YILMAZ:Yeni tarzlar çıkarmak için saçmalamanın bir anlamı yok.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
KRALEX:BI INSAN BU KDARMI ZEVKSIZ OLURR
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ANTİN KUNTİN MAKARA KUKARA:futbolun iyiii on numarasın da giyim tarzın çok çingene işi be oğlum
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
BRONZBOMBER:BEN O KOMBİNİ 250 LİRAYA MERTERDEN ALIRDIM ONA. İGRENÇ Bİ KOMBİN
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
ALİ:parasıyla kendini rezil edenlere örnek
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
MOR EMRE:VERECEN BUNLARA ASKERİ ÜCRETİ BAK İÇLERİNDEN KAÇ TANE MESSİ ÇIKIYOR :D Çok kazanmak için. .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
FENEVLİ:BIZENE
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
16:27 Grand Prix Erciyes Erkekler Bisiklet Yarışı Develi Etabı Tamamlandı
16:24 BtcTurk Yeni Malatyaspor'da imza günü
16:21 Diyarbakır Süper Amatör Ligi başlıyor
16:20 Beşiktaş lige döndü
16:19 Mustafa cengiz: ilk yumruğu kim attı, ona bakıyoruz
16:18 İspanya, Ansu Fati için milli takım kapısını açtı
16:17 Milli voleybolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi