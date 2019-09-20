Quaresma 10 bin TL'lik giyimiyle AVM'de dikkatleri üzerine çekti!

Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, oyun stilinin yanı sıra giyim tarzıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Son olarak eşiyle birlikte gittiği bir AVM'de görüntülenen Quaresma, baştan aşağı marka kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekti.

10 BİN TL'LİK GİYİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Farklı tarzıyla her gittiği ortamda dikkat çeken Quaresma, kuralı yine bozmadı. Eşiyle birlikte gittiği Zorlu'da üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla (5 bin 700 TL) ayağında ise kırmızı Balenciaga (4 bin 500 TL) ayakkabılarıyla onu görenler tekrar tekrar dönüp baktı.

35 yaşındaki futbolcu renkli giyinmekten çekinmiyor.

Quaresma pembe takım elbisesi ile de çok konuşulmuştu.