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Quaresma, 500 bin euro alıp Beşiktaş ile sözleşmesini feshedecek

Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulması için izin verdiği Quaresma'nın Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor. Portekizli yıldız, sözleşmesini feshetmek için Beşiktaş'tan 500 bin euro alacak.

29.08.2019 11:42

Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış ve futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

500 BİN EURO ALACAK

TRT Spor'un geçtiği habere göre; Portekizli oyuncu 500 bin euro alarak Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip Kasımpaşa'ya imza atacak.

Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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Quaresma, 500 bin euro alıp Beşiktaş ile sözleşmesini feshedecek

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (3)
ERÇOOO: FİKREETTT BEŞİKTAŞI TERK ETTTTTTTTTT !
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BJK: Hani bir laf vardir sen bu kafayla askerde cok dayak yersin diye sayin orman hangi akla hizmet ettinde Q7 gibi bir adami takimda istemedin anlamis degilim esad darbeyi bjk sampiyon olmazsa avci ve sen yolcusun demedi deme
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KİCKBOXER: AVCI ESAS SEN GİT
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