Quaresma, 500 bin euro alıp Beşiktaş ile sözleşmesini feshedecek

Siyah beyazlı yönetim, Quaresma ile yollarını ayırma kararı almış ve futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

500 BİN EURO ALACAK

TRT Spor'un geçtiği habere göre; Portekizli oyuncu 500 bin euro alarak Beşiktaş ile sözleşmesini feshedip Kasımpaşa'ya imza atacak.

Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.