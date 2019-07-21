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Quaresma bombası! Amerika'dan 2 talip çıktı

Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Quaresma'ya, Amerika Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy ve New York Red Bulls talip oldu.

21.07.2019 14:04

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma bilmecesi devam ediyor. İçinde bulunduğu maddi sıkıntılar ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle bütçesinde küçülmeye gitme kararı alan siyah beyazlı ekip, en yüksek ücretli oyuncularından biri olan Quaresma'ya "Kulüp bulursan gitmende yardımcı oluruz" demişti. Ancak haziran ayında Portekizli'ye herhangi bir teklif gelmeyince tecrübeli oyuncu İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmiş, ardından da takımla çalışmalara başlamıştı.

Aynı şekilde yüksek maliyetli diğer futbolcular da takımda kalmaya devam edeceklerini ve fedakârlığa hazır olduklarını belirtmişlerdi. Yine de bazı yıldızlarıyla yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş'a beklediği haber ABD'den geldi.

LOS ANGELES GALAXY BİR ADIM ÖNDE

Amerika Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy ve New York Red Bulls, Quaresma'ya talip olduklarını belirterek siyah beyazlı yönetimle temasa geçti. Her iki kulübün yöneticileri ayrıca Quaresma'nın menajeri Rui Costa ile de görüştü ancak taraflar, futbolcunun maaşı konusunda anlaşma sağlayamadı. Pazarlığa oturan kulüplerden Galaxy'nin daha ciddi olduğu, Portekizli yıldızı iki yıldır yakından takip ettikleri öğrenildi. Galaxy yetkililerinin Rui Costa'ya "Kulüpte maddi sıkıntılar var, fiyat artırımı için kendi aramızda görüşmemiz gerekiyor. 1 hafta içinde size döneriz" diyerek süre istedikleri belirtildi.

Eğer Quaresma ücret konusunda talipleriyle anlaşırsa bu kez kulüp yöneticileri bir araya gelecek.

Quaresma bombası! Amerika'dan 2 talip çıktı

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Amerika Birleşik Devletleri, Ricardo Quaresma, Los Angeles, Beşiktaş, Spor

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