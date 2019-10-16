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Quaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum

Sezon başında Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma'dan milli futbolcuların asker selamı gol sevinciyle ilgili açıklama yaptı. Portekizli yıldız, "Yapılan gol sevincinde herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum" dedi.

16.10.2019 11:51

Kasımpaşa'nın başarılı oyuncusu Quaresma A Spor'un sorularını yanıtladı. Portekizli futbolcu, milli futbolcuların Türkiye'nin Suriye sınırında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla verdiği asker selamı sevinci aynı zamanda Fransız ve Alman yetkililerin UEFA'ya gol sevinciyle ilgili soruşturma açılmasını istediği ile ilgili soru soruldu.

"GOL SEVİNCİNDE SAYGISIZLIK YOK"

Quaresma konuyla ilgili olarak, "Futbolda bazen birçok şeyi anlamaya çalışıyorsun ama sonunda anlam vermeye çalıştığınız şeylerin anlamaya değer olmadığının farkına varıyorsunuz. Aslında gol attıktan sonra her oyuncu her takım golü istediği gibi kutlayabilir. Yapılan gol sevincinde herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Bununla ilgili konuşacak ya da kararı verecek kişi de ben değilim o yüzden bununla ilgili konuşsam bile herhangi bir şey ifade etmeyecek. Bazen çok şey söylemek istiyorsunuz ama sonunda söyleyeceğiz şeylerin haksızlığa uğrayabilme ihtimali var." ifadelerini kullandı.

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Quaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Spor

YORUMLAR(3)
VATANDAŞ:Türkleri tanıyanlar hep yanımızda ama tanımayanlara nasıl anlatılıyorsak hepsi düşman. Bu birazda dış dünyaya bizi kötü tanıtan muhalefetinde parmağı var
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EHUE:dış dünyaya ülkeyi tanıtan muhalefet ise hükümet bakkalamı gitti
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