Haberler» Güncel» Haber

Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Başkan Orman'ın kendisinin takımda istenmediğini söylediğini ifade etti.

24.08.2019 15:10 Quaresma'dan ayrılık açıklaması
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Başkan Orman'ın kendisinin takımda istenmediğini söylediğini ifade etti. Beşiktaş'taki geleceği sık sık konuşulan Ricardo Quaresma'nın durumu belli oldu. Siyah-beyazlı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Başkan Fikret Orman ile bir görüşme yaptığını aktararak, Başkan Orman'ın kendisini takımda istemediğini ifade etti. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Beşiktaş kariyerinde oynadığı resmi maçlardaki performans istatistiklerinin yazılı olduğu bir fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:
"Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim."
(İHA)

Ricardo Quaresma, Fikret Orman, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:19   Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Kapıkule'de gurbetçileri ziyaret etti
16:18   HDP'lilerin oturma eylemi yapan anneye saldırısı güvenlik kamerasında
16:18   "Fener Ol" kampanyası
16:17   7 metre çapında obruk oluştu - ESKİŞEHİR
16:16   (görüntülü) lösemili yasemin'den, hastalıkla mücadele eden akranlarına destek
16:16   Erciş'te istişare toplantısı
16:15   Nevzat Özkan: "Yeni Ufuklar Derneği, fikirleri ileriye taşımak için bir güç birliğidir"