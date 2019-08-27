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Quaresma'dan Beşiktaş'a ayrılık resti!

Beşiktaş'tan kısa sürede ayrılması beklenen Portekizli futbolcu Quaresma, geçmişe dönük ve bu sezon ki hak edişlerinin hepsini siyah beyazlı yönetimden istedi.

27.08.2019 09:47
Quaresma'dan Beşiktaş'a ayrılık resti!

Beşiktaş yönetimi tarafından kendisine en kısa sürede kulüp bulması istenen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı idarecilere haber göndererek geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

Kadro dışı kararı Beşiktaş camiasını ikiye bölen Ricardo Quaresma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Fikret Orman tarafından kulüpte istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıklayan Portekizli yıldız, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti.

Dün de Ümraniye'ye giderek arkadaşlarıyla görüşen ve "Hiçbir sorun yok, buradayım" diyen Q7, yönetime alacakları konusunda haber gönderdi. Kulüp arayışlarını devam eden 35 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılardan geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

QuaresmaQuaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan rapor!

Quaresma'dan Beşiktaş'a ayrılık resti!

Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor

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