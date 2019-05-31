31.05.2019 17:23
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Quaresma'dan çok konuşulacak transfer sözleri: Ben satılık insan değilim

Yaz döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp-ayrılmayacağı merak konusu olan Ricardo Quaresma, kendisine sorulan Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna sert yanıt verdi.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Bakü'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen yıldız isim, geleceğiyle ilgili olarak "Beşiktaş'la olan mukavelem devam ediyor. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN SATILIK İNSAN DEĞİLİM"

Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah Beyazlılar'daki kontratı 2020 yazında sona erecek olan 36 yaşındaki Q7, futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve bir gün Azerbaycan'a transfer olabileceğini söylerken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin bir soruya ise "Ben satılık insan değilim. Türkiye'de ancak Beşiktaş'ta oynarım." şeklinde yanıt verdi.

Quaresma'dan çok konuşulacak transfer sözleri: Ben satılık insan değilim

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ricardo Quaresma, Spor

YORUMLAR (5)
GENC FENERBAHCELİ: Hadi ordan savalak parayi kim verirse onun icin havlarsin emeklilik Yasin gelmis seni kim neyapsin
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THE LAST OTTOMAN: ALAYINA TRİVELA KRALINA RABONA. ADAMSIN QUARESMA
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Q7: babel babel :)
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BAYA: ADAM İŞTE ADAM. BAZI ŞEREFSİZLER GİBİ GİTMİYOR.
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CEYHUN TÜRK: Adam
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