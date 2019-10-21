Haberler » Güncel » Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret

Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret

Kasımpaşaspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesini (TOFD) ziyaret etti.

21.10.2019 20:54
Kasımpaşaspor'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Beykoz Şubesini (TOFD) ziyaret etti.
Önceki günlerde derneğe tekerlekli sandalye bağışlayan Portekizli futbolcu, eşi Dafne Santos ve çocuklarıyla birlikte Beykoz Şubesine geldi. Quaresma ve ailesini, TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe ve Dernek Üyesi Cansu Güney karşıladı.
Omurilik felci hastalarıyla fotoğraf çektiren Quaresma, ilgilerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "Mutlaka tekrar gelmek isterim. İyi ki varsınız." dedi.
TOFD Beykoz Şube Başkanı Saniye Efe de Quaresma'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Portekiz Milli Takımında da forma giyen Quaresma, kendisinden imza isteyen çocukları da kırmadı.
Quaresma'dan omurilik felci hastalarına ziyaret

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Ricardo Quaresma, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:23 Uzman Çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu
22:22 Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu
22:20 "Dogo Argentino Irk Derneği"ne ilişkin açıklama
22:18 Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama
22:12 Hakkari'de 5'nci 112 acil sağlık çağrı merkezi hizmete açıldı
22:09 Ankara Büyükşehirden gürültüsüz bir başkent için önemli adım
22:12 Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde yaralanan asker şehit oldu
21.10.2019 22:32:26