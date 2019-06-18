18.06.2019 14:20
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Quaresma: "İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım"

Quaresma: "İstanbul

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncularında Quaresma, sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı yönetime seslendi ve "Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yapmaları yeterlidir.

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncularında Quaresma, sosyal medya hesabından, siyah-beyazlı yönetime seslendi ve "Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım" açıklamasını yaptı. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı takımdaki geleceğine yönelik bir açıklama yaptı. Hakkında alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği iddiaları çıkan Quaresma, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse, bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki kanat oyuncusunun siyah-beyazlı takımla 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Beşiktaş, İstanbul, Ricardo Quaresma, Güncel

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