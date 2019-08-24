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Quaresma, kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı kadro bıraktı.

24.08.2019 16:37 Quaresma, kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş Kulübü, Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'yı kadro bıraktı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonrası yeni sezonda düşünülmediğinin kendisine bildirilmesinin ardından, kadro dışı kararı da çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.

Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir" denildi. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Ricardo Quaresma, Spor

Kaynak: İHA

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