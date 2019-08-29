Haberler» Güncel» Haber

Quaresma, Kasımpaşa'da

Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

29.08.2019 19:40 Quaresma, Kasımpaşa'da
Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden 35 yaşındaki Portekizli yıldız Quaresma'yı kadrosuna kattı.
Quaresma, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Son 5 sezondur Beşiktaş forması giyen tecrübeli yıldız geçen sezon siyah-beyazlı ekipte 34 maçta 4 gol ve 14 asistlik bir performans sergilemişti.
(İHA)

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:05   Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu
21:04   Bursa'da 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
21:04   Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
21:04   Vezirköprü'de lokantaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
21:02   Ağaçlık alana düşen 2 paraşütçü yaralandı
21:02   Uzaklaştırma kararı verilen kocanın eşini öldürmesi
21:01   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütahyalılara tebrik mesajı