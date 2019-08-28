Haberler» Spor» Haber

Quaresma kasımpaşa'ya doğru

Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.

28.08.2019 17:03 Quaresma kasımpaşa'ya doğru
Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.
Kasımpaşa kanadından gelen bilgilere göre, Portekizli yıldızın lacivert-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi. Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ricardo Quaresma'nın arşiv görüntüleri



Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:42   Bakan Kasapoğlu: "2020'nin sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"
17:40   Beşiktaş, Aboubakar için Porto'ya teklifte bulundu
17:39   Altay Bayındır: Trabzonspor maçının atmosferi farklı olacak
17:39   Erzurumspor'da ayrılık! Canbazoğlu ve Arslan...
17:36   Yeşilyurt belediyespor - 12 bingölspor: 5-0
17:29   Real Zaragoza'dan bomba etkisi yaratacak Arda Turan hamlesi
17:24   Fransa yolcusu Ertuğrul veda turuna çıktı