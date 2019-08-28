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Quaresma kasımpaşa'ya doğru - arşiv

Quaresma Kasımpaşa'ya doğruAli DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.

28.08.2019 17:13
Quaresma kasımpaşa'ya doğru - arşiv
Quaresma Kasımpaşa'ya doğru
Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği Ricardo Quaresma Kasımpaşa'ya imza atıyor.
Kasımpaşa kanadından gelen bilgilere göre, Portekizli yıldızın lacivert-beyazlılar ile prensip anlaşmasına vardığı ve bu transferin her an resmiyete dökülebileceği belirtildi. Kasımpaşa ile Quaresma arasında yapılacak sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı öğrenilirken; Beşiktaş, 35 yaşındaki oyuncu için Kasımpaşa'dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyi düşünmüyor.
Quaresma kasımpaşa'ya doğru - arşiv

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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