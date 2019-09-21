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Quaresma oyuna devam edemedi

Kasımpaşa'nın transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ricardo Qauresma, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

21.09.2019 15:39Quaresma oyuna devam edemedi
Kasımpaşa'nın transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ricardo Qauresma, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, oyuna devam edemedi. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Aatif Chahechouhe'nun müdahalesiyle yerde kalan Quaresma, kenara gelerek tedavi oldu. Daha sonra oyuna tekrardan dahil olarak kendini bir süre deneyen Portekizli yıldız, karşılaşmaya devam edemedi ve 16'ncı dakikada yerini David Pavelka'ya bıraktı.
Quaresma'nın sakatlığının darbeye bağlı meydana geldiği ve kesin durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı bildirildi.



Ricardo Quaresma, Antalyaspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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