Queen 38 Yıl Aradan Sonra Bohemian Rhapsody!

Billboard 200, Amerika'da haftanın en çok satan albümlerinin sıralandığı bir liste. 17 Kasım haftasının listesinde 3. sırada yer alan Bohemian Rhapsody Soundtrack albümü Queen'in kariyerinden en çok dikkat çeken şarkıları, David Bowie ile kaydedilen 'Under Pressure'ı, 'We Will Rock You'nun remix'ini ve grubun efsanevi Live Aid 1985 performansından şarkıları barındırıyor.

Çok konuşulan ve sevilen biyografik Queen filmiyle aynı ismi taşıyan soundtrack albümü "Bohemian Rhapsody", Queen'in Billboard 200 listesinde 1980 yılında listenin zirvesinde 5 hafta geçiren "The Game" albümünden beri en yüksek sıraya ulaşmasını sağlayan albüm oldu. Aynı zamanda 51 şarkılık "Greatest Hits I II & III" albümü de 9. sıraya yerleşti ve bu önemli artış ile dikkat çekti.