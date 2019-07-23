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Queen'in Bohemian Rhapsody videosu YouTube'da 1 milyar izlemeyi geçen en eski şarkı oldu

Efsanevi rock grubu Queen'in ilk olarak piyasaya 1975 yılında çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

23.07.2019 06:29 Queen'in Bohemian Rhapsody videosu YouTube'da 1 milyar izlemeyi geçen en eski şarkı oldu

Efsanevi rock grubu Queen'in ilk olarak piyasaya 1975 yılında çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

Bunu kutlamak için bu videonun HD versiyonu, YouTube Music, Universal Music Group ve Hollywood Records işbirliğiyle Pazartesi günü YouTube platformuna yüklendi.

1990'lar öncesinde yapılan video klipler arasında en çok izlenenler listesinde Queen'in ardından 965 milyon izlenme ile Guns N' Roses'ın Sweet Child O' Mine şarkısı geliyor.

Üçüncü sırada ise a-ha'nın Take On Me isimli meşhur şarkısı 965 milyon izlenme ile bulunmakta.

90'lardan önce yapılan ve en çok izlenen 10 video klip listesi şu şekilde:

Yıl

Müzisyen

Şarkı

İzlenme sayısı

1975

Queen

Bohemian Rhapsody

1,000,894,575

1987

Guns N' Roses

Sweet Child O' Mine

965,364,543

1985

a-ha

Take On Me

915,837,667

1983

Cyndi Lauper

Girls Just Want To Have Fun

769,995,810

1983

The Police

Every Breath You Take

673,254,670

1983

Michael Jackson

Billie Jean

665,206,650

1986

Europe

The Final Countdown

658,409,253

1983

Bonnie Tyler

Total Eclipse of the Heart

618,808,774

1986

Bon Jovi

Livin' On A Prayer

599,909,601

1987

Rick Astley

Never Gonna Give You Up

582,982,09

1984

George Michael

Careless Whisper

526,066,308

En çok izlenen klip Despacito

Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısı böylece milyarlarca defa izlenen daha yakın tarihli şarkıların sayısına yaklaşmış oldu.

Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017 yılında piyasaya çıkan Despacito adlı şarkısı 6,3 milyar izlenme ile en çok izlenen şarkı klibi.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısı 4,3 milyar izlenme ile ikinci sırada.

İlk 10'da yer alan kimi diğer şarkılar arasında ise Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile düeti See You Again, Justin Bieber'in Sorry şarkısı ve çocuk şarkısı olmasına rağmen sosyal medyada dans figürleri açısından popüler hale gelen Baby Shark Dance şarkısı yer alıyor.





Yeni kliplerde izleyiciler de olacak

Bohemian Rhapsody'nin ulaştığı bu başarının ardından bir açıklama yayımlayan Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına teşekkür ederek bunu hayranlarıyla kutlamak istediklerini söyledi.

Böylece 'You are the Champions' adında bir proje başlatan müzisyenler, dinleyicilerinden internet sitesine girerek Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody ve A Kind of Magic şarkılarına yaptıkları videolarını yüklemelerini istedi.

Dansçılar Don't Stop Me Now, görsel sanatçılar A Kind of Magic ve müzisyenler Bohemian Rhapsody şarkılarına klip çekebilecek; bu kliplerden en başarılı bulunan üç tanesi yıl sonunda YouTube'da yayımlanacak.


Bohemian Rhapsody, Guns N Roses, Universal, Dünya
BBC


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