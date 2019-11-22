Queen & Slim Filmi

Siyahi bir adam ve siyahi bir kadın Ohio
'da ilk kez romantik bir buluşma gerçekleştireceklerdir. Bu sırada yolda trafik ihlalinden dolayı polis tarafından durdurulurlar. Birdenbire tartışmada sesler yükselmeye ve olay kavgaya dönüşmeye başlar. Siyahi adamın ise ölmemek ve kendini korumak için polisi öldürmekten başka çaresi kalmaz. Hayatları konusunda dehşete kapılan çiftten adam bir satış görevlisi, kadın ise ceza avukatıdır. Adam ve kadın sıradan yaşamları içerisinde birden kendilerini polisten kaçarken bulur. Ama olay çoktan videoya kaydedilmiş ve dünyaya yayılmıştır. Viral olan video sayesinde çift farkında olmadan, travmanın, terörün, acı çekenlerin sembolü haline gelecektir.Yönetmen:
Melina MatsoukasSenaryo:
Lena Waithe, James FreyOyuncular:
Chloë Sevigny, Daniel Kaluuya, Indya Moore, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine, Benito Martinez, Flea, Kenneth Kynt Bryan , Sturgill Simpson, Jahi Di'Allo Winston, Dominic Cancelliere, Colby Boothman, Karen Kaia Livers, Robert Walker Branchaud, Scott Rapp, Bertrand E. Boyd II, Thom Gossom Jr., Lucky Johnson , Joseph Poliquin, Melanie Halfkenny, Andre De'Sean Shanks, Divine Prince Ty Emmecca, Gralen Bryant Banks, Reynolds Washam, Roman Armstrong, Mike R. Moreau, Toney Chapman Steele, Bryant Tardy, Justin Carmouche, Gregory Keith GraingerFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Queen & SlimYapımcı Firma:
Bron StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, KanadaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
132 dk.Dağıtıcı Firma:
Bron StudiosVizyon Tarihi:
01.01.2070 Queen & Slim Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.