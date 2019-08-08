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Quentin Tarantino'nun "Bir Zamanlar… Hollywood'da" filmi İKSV Galaları'nda

Quentin Tarantino'nun son filmi "Bir Zamanlar.

08.08.2019 15:54 Quentin Tarantino'nun
Quentin Tarantino'nun son filmi "Bir Zamanlar… Hollywood'da"nın gösterimi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İKSV Galaları kapsamında 21 Ağustos'ta yapılacak.
Cannes'te Altın Palmiye için yarışan ve başta Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt olmak üzere birçok Hollywood yıldızını bir araya getiren "Bir Zamanlar… Hollywood'da", Kadıköy Sinemasında gösterilecek.
Film, dizileriyle şöhreti yakalayıp sinemaya geçmenin yollarını arayan oyuncu Rick Dalton ile dönüşümü şimdiden yakalamış dublörü, şoförü ve en iyi arkadaşı Cliff Booth'un hikayesine odaklanıyor.
DiCaprio ile Pitt'in ilk kez birlikte rol aldığı filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Al Pacino, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Austin Butler, Dakota Fanning ve Bruce Dern rol alıyor.
"Bir Zamanlar… Hollywood'da", Türkiye'de 23 Ağustos'ta gösterime girecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Quentin Tarantino, Hollywood, Güncel

Kaynak: AA

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