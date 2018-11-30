30 Kasım 2018, 08:43
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Efsane Yönetmen Quentin Tarantino, 20 Yaş Küçük Sevgilisiyle Evlendi

Kült filmlerin efsane yönetmeni Quentin Tarantino, 35 yaşındaki İsrailli şarkıcı Daniella Pick'le aşk dolu bir törenle evlendi.

ABD'li film yönetmeni, tam adıyla Quentin Jerome Tarantino, kendisinden 20 yaş küçük İsrailli şarkıcı Daniella Pick'le dünya evine girdi.

DÜĞÜNE AİLE ÜYELERİ ve YAKIN DOSTLARI KATILDI

Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorius Bastards, Django Unchained gibi filmlerin ünlü yönetmeni, 2 oscar ödüllü Quentin Tarantino, 35 yaşındaki İsrailli şarkıcı Daniella Pick'in düğün törenlerine, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı aktarıldı.

55 YAŞINDA İLK KEZ EVLENDİ

55 yaşında ilk kez evlenen Quentin Tarantino ile kendisinden 20 yaş küçük olan nişanlısı Daniella Pick'in evlilik töreni, meşhur Beverly Hills'teki ünlü bir restoranda yapıldı.Bir yıl önce nişanlanan çiftin düğününe, yeni evli çiftin yaptığı romantik danslar damgasını vurdu.

NASIL TANIŞTILAR?

Tarantino ile Pick, yönetmenin Inglorius Bastards filminin İsrail'deki tanıtım etkinlikleri sırasında tanışmıştı.

Quentin Tarantino - Daniella Pick
Quentin Tarantino - Daniella Pick
Quentin Tarantino - Daniella Pick
Quentin Tarantino
30 Kasım 2018 Cuma 08:43



YORUMLAR (5)
DEVE: Adamdaki tipe bak. Hangi kadın bununla evlenir ki?
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RACO: yahudi iyiymiş
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AYSEE: Didem erol yastadır şimdi.. seni almadı gitti elin israillisini aldı.. bu utanç hepimizin :))
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RACO: yahudi iyiymiş
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FİLMLERİNDEKİ TEMALAR DEĞİŞEBİLİR: Yeni temalar sevgi, huzur ve doğa
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