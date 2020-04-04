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Quick Sigorta İlkokulu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Quick Sigorta İlkokulu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor Alanya Mahmutlar Beldesi'nde temeli atılan Quick Sigorta İlkokulu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

04.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:48
Quick Sigorta İlkokulu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor
ANKARA - Alanya Mahmutlar Beldesi'nde temeli atılan Quick Sigorta İlkokulu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Alanya Mahmutlar Beldesi'nde 6 Aralık 2019 tarihinde temeli atılan Quick Sigorta İlkokulu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 32 derslikli okulun yapım çalışmalarını denetleyen Matger İnşaat Genel Müdürü Ahmet Babacan çalışmaların planlanan takvim çerçevesinde sürdüğünü belirterek, "Mayıs ayı içinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar planlanan inşaat takviminde bir aksama olmadı" ifadelerini kullandı.
Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ise çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana verdiğimiz sözleri tutan bir çalışma anlayışımız vardı. Bu aynı zamanda sigortacılık dışındaki çalışmalarımız için de geçerli. Eğitime verdiğimiz önemin sözde kalmaması için kararını aldığımız ve tüm acentelerimizin adına yapımına başladığımız İlkokulun çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. Mayıs ayı itibarı ile inşaatın tamamlanmasını bekliyoruz. Okul kullanıma hazır hale geldiğinde yine hep birlikte bunu kutlamak için Alanya'da buluşacağız" diye konuştu. Quick Sigorta İlkokulu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmutlar, Sigorta, Aralık, Alanya, Güncel

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Quick Sigorta İlkokulu inşaatı tüm hızıyla devam ediyor
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