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Quique Setien kimdir? Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien kimdir? Quique Setien hangi takımları çalıştırdı?

Barcelona'da teknik direktör değişimi yaşandı. Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktörlük görevine Quique Setien getirildi. Barcelona'da yaşanan teknik direktör değişimi sonrası Quique Setien kimdir, hangi takımları çalıştırdı ve Quique Setien biyografisi gibi konular araştırıldı. İşte Quique Setien hakkında merak edilenler…

14.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:23

Ernesto Valverde ile yollarını ayıran 'nın yeni teknik direktörü Quique Setien oldu. Yaşiana gelişme sonrası dünya basınında ilgi odağı olan Quique Setien hakkında merka dolu sorular gündeme geldi. Quique Setien kimdir? Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien kimdir? Quique Setien hangi takımları çalıştırdı?

BARCELONA'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ QUİQUE SETİEN KİMDİR?

Quique Setien 1977-1985 yılları arasında Racing Santander forması giymiştir,

1985'te Atletico Madrid'e transfer olan Quique Setien, burada ilk 2 yılda başarılı bir performans sergiledi. Setien, 3. sezonunda kulüp sahibi Jesus Gil ile yaşadığı sorun sonrası takımdan ayrıldı.

Quique Setien 1988-1992 yılları arasında Logrones forması giydi. 1992'de eski kulübü Racing Santander'e döndü. 1996'da ise 38 yaşında son olarak 3. lig Play-Off'larında mücadele eden Levante'de 3 maçlık bir macera yaşayarak futbol kariyerini noktaladı.

Quique Setien, İspanya Milli Takımı formasıyla ise 3 kez sahaya çıktı.

Quique Setien

QUİQUE SETİEN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Quique Setien, teknik direktörlük kariyerine 2001'de Racing Santander ile başladı. Daha Sonra Poli Ejideo ve Ekvator Ginesi'nde kısa süreli görevler yapto. Setien, 2007'de bir başka eski takımı olan Logrones'in başına geçti. Fakat Quique Setien'in buradaki macerası da çok uzun sürmedi ve sezon ortasında görevi sonlandırıldı.

2009'un yaz aylarında Setien, Lugo'nun başına geçti. Buradaki 3. yılında takımın ikinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı kulüp tarihinde ikinci kez gerçekleşen bir gelişmeydi. Geride kalan 3 yılda takım 11 ila 15. sıralar arasında ligde kalmayı başardı.

Quique Setien,19 Ekim 2015'te ise Paco Herrera'nın görevine son verilmesinin ardından Las Palmas'ın başına geçti. İlk sezonunda takımı 11. sırada yer aldı. 18 Mart 2017'de ise yönetim ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevinden ayrıldı.

Mayıs 2017'de ise Real Betis'in başına geçti ve ilk sezonunda takımı 6. sıraya taşıdı ve daha sonra da kulübün UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasını sağladı.

Quique Setien son olarak Barcelona'nın başına geçti.

Quique Setien kimdir? Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien kimdir? Quique Setien hangi takımları çalıştırdı?

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