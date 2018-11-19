Cambly ile İngilizce: https://goo.gl/eEjpsX
10 dakika deneme kodu: duyguozaslan
Sıklıkla gelen "İngilizceni nasıl geliştirdin?" sorusunu da cevapladığım bu Kasım sohbetlerinde son zamanlardaki favori ürünlerimden ve dizilerimden de bahsettim. Videoda konuştuklarımı Spotify
listelerimle beraber bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz. ?? Sizin önerilerinizi de yorumlarda bekliyorum.
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19 Kasım 2018 Pazartesi 17:45