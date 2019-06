R4 Dünya Rafting Şampiyonası - Vali Tuncay Sonel

Kaynak: AA

Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen ve dün başlayan R4 Dünya Rafting Şampiyonası sürüyor.Kent merkezinden geçen Munzur Çayı üzerinde oluşturulan 400 metrelik yapay parkurda gerçekleştirilen şampiyona kapsamındaki yarışların ikinci gününde, 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.Kadın yarışlarının tamamlanmasının ardından erkeklerde mücadele başlarken, sporcular en iyi dereceyi elde etmek için Munzur Çayı'nın coşkun akan suyunda kürek çekiyor.Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte, teknik heyet, hakem ve gözlemciler de kendilerine ayrılan bölümlerden şampiyonayı takip ediyor.Yabancı seyircilerin de yer aldığı şampiyonada sporcular en kısa sürede bitiş noktasına gelmek için ter döküyor.Özellikle Türk sporcuların yarıştığı esnada tribündeki seyirciler, Mehteran Marşı eşliğinde alkış tutup ıslıklarla destek verdi.Organizasyonu Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve çok sayıda seyirci takip ediyor.Öğle arası verilen yarışlar, karma takım mücadeleleriyle devam edecek.Yardımcı: "Ulusal ve uluslararası medyada yer aldığımızı gördük"Fikret Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin ev sahipliğinde Türkiye'de ilk defa düzenlenen R4 Rafting Dünya Şampiyonası'nın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.Yarışların ikinci günde vatandaşların yoğun ilgisi ve büyük heyecanla devam ettiğini belirten Yardımcı, "İnanılmaz şekilde basın bizi takip ediyor ve Türkiye'nin her yerinde Tunceli konuşuluyor. Ulusal ve uluslararası medyada yer aldığımızı gördük." dedi.Tunceli'nin raftingde emin adımlarla büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyen Yardımcı, "İki sene önce başladığımız bu çalışmanın meyvelerini aldık. Artık Tunceli gerçekten dünyada raftingin merkezi oldu. Bunun için biz çok mutluyuz. Vali Sonel gerçekten çok güzel çalışmalar yaptı. Kendisi Tunceli'de raftingin kurucularındandır. Dünya artık Çin'den sonra Tunceli'yi her an inceleyecektir ve birkaç sene sonra adeta bir turizm patlaması yaşanacaktır."Sonel: "Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz"Vali Tuncay Sonel, "Tunceli artık huzur şehri, spor şehri, turizm şehri ve tatil şehri." açıklamasında bulundu.Şampiyonaya destek veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, emeği geçenlere, raftingcilere ve görevlilere teşekkür eden Sonel, "Dünyanın 20 ülkesinden, Kostarika'dan Çin'e, Şili'den Hindistan'a, Brezilya'dan Fransa'ya, İtalya'dan İran'a kadar 800'e yakın sporcu burada kıyasıya yarışıyor. Bizler de konuklarımıza Türk misafirperverliğini göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.Herkesi Tunceli'ye davet eden Sonel, "Yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimiz gelsinler, tatil kenti Tunceli'mizin, Munzur Çayı'nın eşsiz güzelliğini, şehrin muhteşem doğasını görsünler." ifadelerini kullandı.Yardımcı, konuşmaların ardından Sonel'e üzerinde Türkiye yazılı mili takım forması ve madalya hediye etti.