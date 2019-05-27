R4 Dünya Rafting Şampiyonasına doğru

Tunceli
'de 8-13 Haziran'da düzenlenecek R4 Dünya Rafting Şampiyonası öncesi bir araya gelen bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek organizasyona destek açıklamasında bulundu. Tunceli Valiliği
Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Sonel, bir kaç yıl öncesine kadar Tunceli'nin terörle anıldığını, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki başarılı operasyonları kentin huzur, turizm ve sporla anılır bir hale geldiğini söyledi.
Tunceli'ye yapılan yatırımlarla gelişerek geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü belirten Vali Sonel, "Ovacık
ve Pülümür
ilçeleri güzergahlarındaki bir kaç yıl öncesine kadar terörden zarar gören yerlerde doğa sporları su sporları merkezi açıldı. Şimdi de Tunceli için, ülkemiz için çok önemli Munzur Çayı
'nın 36 kilometresi Dünya Rafting Federasyonu tarafından uluslararası rafting parkuru olarak ilan edildi." dedi.
2018 yılında ilk defa üç Türkiye
şampiyonasına başarıyla ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Vali Sonel, "Bir kaç yıl öncesine kadar terör olaylarının yaşandığı Munzur Vadisinde hakikaten Dünya Rafting Şampiyonası çok önemli bir olaydı. Biz Tunceli ailesi olarak herkesim ile bu şampiyonaya hazırız. Bizim bütün birimlerimiz, tüm esnaf arkadaşlarımız, herkes dahil hazırlıklarımız tamamlandı. İnşallah bu şampiyonayı güzel bir şekilde Tunceli'mizde misafirperverliğimizi de göstererek gelen heyete göstermiş olacağız. Şampiyonanın hem Tunceli'mize hem ülkemize hem de dünyaya hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Ziyarette konuşan AK Parti
Tunceli İl Başkanı Fatih
Tek de, yaptığı konuşmada, yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'nda kendilerine verilecek her göreve hazır olduklarını bildirmek için Vali Sonel'i ziyaret ettiklerini söyledi.
Tunceli'de Vali Tuncay Sonel'in hem belediye başkanı hem de vali olarak görev yaptığı 21 aylık dönemde ciddi ve köklü değişiklikler yapıldığını belirten Tek, "Devletimizin ilgili kurumlarınca terör denen illete ve onların türevlerine indirilen ağır darbeler neticesinde ilimizde tabiri caizse bir huzur ve sükunet vuku buldu. İlimizde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir organizasyonun gerçekleşmesi ve Dünya Rafting Şampiyonası'nın ilimizde gerçekleşecek olması nedeniyle biz öncelikle tabi valimize bunlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ama bizlerde sadece dışarıdan bir izleyici olarak değil bizatihi bu rafting şampiyonasının birer aktörü olmak isteklerimizi dile getiriyoruz." diye konuştu.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
'nun belediye hizmet binasındaki tabelada "Tunceli" ismini kaldırarak "Dersim
" yazılması için alınan belediye meclis kararına da değinen Tek, şunları söyledi:
"31 Mart seçimlerinden sonrada ilimizde bir belediye yönetimi değişikliği gerçekleşti. Maalesef geçtiğimiz günlerde de çok böyle incir çekirdeğini doldurmayacak Tunceli'nin ne vatandaşının, ne Tunceli'nin hiçbir ihtiyacı olmayan bir isim polemiği yaşandı. Aslında polemikte demeyelim Tunceli'nin böyle bir sorunu böyle bir sıkıntısı yoktur. Tunceli nasıl 21 ay boyunca hizmet gördüyse artık Tunceli insanı hizmete alıştı ve hizmet görmek istiyor. Bizim isimlerle ha Dersim, ha Tunceli imiş bu tür şeylere takılmıyoruz. Bu ilin ismi bellidir. Biz sadece hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de Tunceli vatandaşı olarak 21 aydır artık alıştığımız hizmetleri artarak talebini devam ediyoruz."
Toplantıya, Vali Sonel ve AK Parti İl Başkanı Tek'in yanı sıra, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Tunceli
, Güncel
Kaynak: AA