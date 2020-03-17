Raúl Gonzalez'in 2. Sezonunda Attığı Goller
1994 yılında Real Madrid'e katılan İspanyol forvet Raúl Gonzalez'in LaLiga'nın ilk defa 22 takımla oynandığı ve Madrid'in sezonu 6. bitirdiği 1995-96 sezonunda attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
1994 yılında Real Madrid'e katılan İspanyol forvet Raúl Gonzalez'in LaLiga'nın ilk defa 22 takımla oynandığı ve Madrid'in sezonu 6. bitirdiği 1995-96 sezonunda attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Real Madrid, Madrid, Spor
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