Menü
Haberler ›› Spor ››Raúl Gonzalez'in 2. Sezonunda Attığı Goller - Spor

Raúl Gonzalez'in 2. Sezonunda Attığı Goller

1994 yılında Real Madrid'e katılan İspanyol forvet Raúl Gonzalez'in LaLiga'nın ilk defa 22 takımla oynandığı ve Madrid'in sezonu 6. bitirdiği 1995-96 sezonunda attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik.

17.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:00
1994 yılında Real Madrid'e katılan İspanyol forvet Raúl Gonzalez'in LaLiga'nın ilk defa 22 takımla oynandığı ve Madrid'in sezonu 6. bitirdiği 1995-96 sezonunda attığı golleri Dugout farkıyla sizler için derledik. Raúl Gonzalez'in 2. Sezonunda Attığı Goller

Kaynak: Dugout

Etiketler : Real Madrid, Madrid, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Spor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Spor
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Spor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum Spor
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Spor
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Spor
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Spor
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi