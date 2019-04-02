Rabia Altan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA KÖPRÜBAŞI belediye başkan adayı olan Rabia Altan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA KÖPRÜBAŞI ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Rabia Altan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA KÖPRÜBAŞI adayı Rabia Altan kimdir? BTP MANİSA KÖPRÜBAŞI adayı Rabia Altan yüzde kaç oy aldı?

Rabia Altan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA KÖPRÜBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Rabia Altan KÖPRÜBAŞI ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. KÖPRÜBAŞI ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Rabia Altan adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA KÖPRÜBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.