Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
KARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı.
08.03.2020 10:25
KARAMAN'da Rabia A. (24), boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçakladı. Ülker A. hastaneye kaldırılırken, Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Topucak Mahallesi'nde meydana geldi. Rabi A., sokakta boşandığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Ülker A. ile karşılaştı. İki kadın arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rabia A., Ülker A.'ya bıçakla saldırıp karnından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ülker A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia A. da polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
Etiketler : Azerbaycan, Karaman, Polis, Güncel
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