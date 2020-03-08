Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)TUTUKLANDIKaraman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
08.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:29
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)
TUTUKLANDI
Karaman 'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Karaman 'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı
Etiketler : Azerbaycan, Karaman, Güncel
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