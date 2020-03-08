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Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)

TUTUKLANDIKaraman'da boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

08.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:08
Rabia, boşandığı eşinin sevgilisini bıçakladı (2)

TUTUKLANDI

Karaman 'da  boşandığı kocasının sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Azerbaycan uyruklu Ülker A.'yı (49) karnından bıçaklayan Rabia Albayrak (24), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Azerbaycan, Karaman, Güncel
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