29.06.2019 17:43
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Rabia Kadir'den, G20 Zirvesi liderlerine Doğu Türkistan çağrısı

Rabia Kadir

Japonya Hükümeti'nin izin vermesinin ardından G20 Zirvesi'nin düzenlendiği Osaka şehrine gelen Doğu Türkistanlı Aktivist Rabia Kadir dünya liderlerine Doğu Türkistan meselesini gündemlerine almaları yönünde çağrıda bulundu.

Japonya Hükümeti'nin izin vermesinin ardından G20 Zirvesi'nin düzenlendiği Osaka şehrine gelen Doğu Türkistanlı Aktivist Rabia Kadir dünya liderlerine Doğu Türkistan meselesini gündemlerine almaları yönünde çağrıda bulundu.

Doğu Türkistanlı aktivist Rabia Kadir, Japonya Hükümeti'nin izin vermesi üzerine dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerin liderlerinin katıldığı G20 Zirvesi'nin düzenlendiği Osaka kentine geldi. Osaka'da açıklamalarda bulunan Kadir, dünya liderlerine Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü gündemlerine almaları konusunda çağrıda bulundu. Kadir, "Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin bu konuyu G20 zirvesinde gündeme getirmesini bekliyorum. Çünkü Şinzo Abe'ye 2018'in Eylül ayında açık bir mektup yazmış ve toplama kamplarının kapatılması için Japonya'nın baskı yapmasını istemiştim" ifadelerini kullandı. - OSAKA
Kaynak: İHA
Doğu Türkistan , Rabia Kadir , Güncel

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