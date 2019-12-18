Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı

ANKARA (İHA) – Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini Araştırma Komisyonu TBMM'de toplandı.



Şüpheli çocuk ölümlerini Araştırma Komisyonu toplandı. Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü Öğretim üyesi Klinik Psikolog Doç. Dur. Gülçin Evinç, intiharların bulaşıcı olduğunu kaydederek, "Bir okulda bir çocuk intihar ediyorsa hemen o okula müdahale edilmeli. Çünkü bir kaç intihar vakası daha gelir arkasından. Akran şiddeti de çocuklarda önemli ölüm sebeplerinden biri olabiliyor. Ergenlerde özellikle daha fazla olabiliyor. Çünkü 12 yaş üzerinde arkadaş önemi artıyor. Ergenlikte arkadaşlar ayna görevini alıyor, nasıl biriyim diyor. Akranlarından zorbalık görürse çocuk kendini değersiz hissediyor" dedi.



Evinç, 15 yaş önceki intihar vakalarının şüpheli ölüm olarak değerlendirdiklerini kaydederek, "Türkiye'de olan intiharların yüzde 3.8'i 15 yaş altı intihar. En fazla intihar 15-24 yaş aralığında gerçekleşiyor. 15 yaş üstü intiharlar ası, ateşli silahla daha sık gerçekleşiyor ve ölümle sonuçlanıyor. Ancak 15 yaş altında gerçekleşen intihar girişimlerinin kesin sonuçları ölüm olmuyor. Çünkü o yaş grubunda aileye kızgınlık oluyor iki aspirin içiyor. Eğer kazayla başka bir ilaç içerse ölebiliyor. 15 yaş altı daha çok yardım çağrısı oluyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA