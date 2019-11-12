Haberler » Güncel » Rabia Naz'ın babası DNA örneği için savcılığa başvurdu - Haber

Rabia Naz'ın babası DNA örneği için savcılığa başvurdu

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu.

12.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:35Rabia Naz'ın babası DNA örneği için savcılığa başvurdu
'un ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin dün yapılan yazılı basın açıklamasında, "Rabia Naz Vatan'a temas ettiği ya da edebileceği değerlendirilen şahıslarla baba Şaban Vatan'ın şüphelendiği şahısların da aralarında bulunduğu 13 kişiden alınan numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda gönderilen örneklerin Rabia Naz Vatan'da bulunan erkek DNA'sı buluntusu ile uyumsuz olduğu, ayrıca erkek DNA örneğinin Rabia Naz'ın aynı soyağacından bir erkek şahsa ait olduğu ihtimalini güçlendiren Y kromozomu (erkek kardeş, baba, dede, amca, oğul gibi) içerdiği ifade edilmiştir. Rabia Naz Vatan'ın çevresinde temas edebileceği babası, abisi, amcası ve amcaoğlunun bulunduğu anlaşılmıştır. Yelek ve tırnakta tespit edilen DNA örneği ile amca ve amcaoğlunun DNA'ları arasında yapılan karşılaştırmanın uyumsuz olduğu tespit edilmiştir. DNA mukayesesi için 28.08.2019 tarihinde Rabia Naz'ın babası ve abisinden kan örneği alınmak istenmesine rağmen baba Şaban Vatan kendisinden ve oğlundan kan örneği alınmasına rıza göstermemiştir" denilmişti.
Başsavcılık açıklamasının ardından baba Şaban Vatan, Görele Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile başvurarak kendisinden DNA örneği alınması talebinde bulundu. Şaban Vatan'ın talebi doğrultusunda kendisinden DNA örneği alınacağı öğrenildi.
(İHA)

Eynesil, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:40 Muğla'da "Bitcoin" dolandırıcılığı
23:34 Goran Bregovic İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi
23:32 "Süper İyi Günler" oyunu otizm yararına sahnelendi
23:30 Büyükelçi Neziroğlu TİKA'nın desteklediği Hartum Ebe Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti
23:28 İsrail'in filistin'e düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
22:42 Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist için ABD ile görüşmeler sürüyor
22:18 Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor
21:39 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı
21:35 Donald Trump: DEAŞ'ın yeni liderinin yerini biliyoruz
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 23:41:19