Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı-ARŞİV

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, gözaltına alındı. Şaban Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

?Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

BABA GÖZALTINDA

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, savcılık kararı ile bu sabah polis ekiplerince gözaltına alındı. Eynesil ilçesindeki evinden alınan Vatan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şaban Vatan'ın hangi suçlamayla gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

Şaban Vatan, önceki gün Rabia Naz soruşturmasında gizlilik kararının kalkmasının ardından soruşturma dosyasındaki bazı bilgi, belge ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, soruşturma savcılarına yönelik çeşitli suçlamalarda bulunmuştu.