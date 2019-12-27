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Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının otopsi raporunu değerlendirdi.

27.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:42 Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu
'un ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının otopsi raporunu değerlendirdi.

Savcılığın 12 Nisan 2018'de yaşanan olayla ilgili TBMM Araştırma Komisyonuna gönderdiği raporda, otopside genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanma görüldüğünü ve bunun yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu belirtildi. Duruma ilişkin Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan açıklamalarda bulundu.

Hacettepe Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanlarının kızının ölümü ile ilgili "Asla yüksekten düşme değildir" dediğini iddia eden Şaban Vatan, Rabia Naz'ın araç ile hasar aldığının net olarak ortada olduğunu savundu.

Avukatlarıyla beraber elde ettiği sonuçlar olduğunu ileri süren Şaban Vatan, Rabia Naz'ın elbisesinde araç lastik izi tanısı ortaya çıktığını, bunun hangi araca ait olduğunun bulunması gerektiğini söyledi. - GİRESUN

Eynesil, Giresun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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