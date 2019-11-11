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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Adalet insana neler izlettiriyor

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Adli Tıp Kurumu değerlendirme raporunda yer alan ifadelere tepki gösterdi.

11.11.2019 22:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:17Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Adalet insana neler izlettiriyor
'un ilçesinde yaklaşık bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, Adli Tıp Kurumu değerlendirme raporunda yer alan ifadelere tepki gösterdi.

Rabia Naz'ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için uzun zamandır mücadele eden Şaban Vatan, kızının otopsi görüntülerini izlediğini belirterek, "Beli kırık, omurgada üç kırık, kalça kırık, sol ayak kopuk, bilekler hasar görmüş ve aynı zamanda sol el bilek de hasarlı durumdayken bir çocuk sırt üstü sürünebilirmiş. Dirsekleriyle bu şekilde her yerden istediği yere gelebilirmiş, 6-7 metre mesafe gelebilirmiş. Bu ne rezalettir, bu açıklamaları yapan ülkemizde profesör olan hocalar" şeklinde konuştu.
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Adli Tıp Kurumu, Eynesil, Giresun, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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