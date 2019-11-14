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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Giresun'da 1,5 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Vatan, haberi Twitter'dan duyurdu.

14.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:48

'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın 1,5 yıl önce şüpheli bir şekilde ölmesinden sonra hukuk mücadelesi veren baba Şaban Vatan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Baba Vatan haberi 'dan "Polisler beni almaya geldi, eve. İfadem alınacakmış" sözleriyle duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü araştırmak için ilçeye gelen TBMM Komisyonu Baba Şaban Vatan ve anne Atika Vatan ile görüşmüştü. Baba Vatan, komisyonun samimi olduğunu ve kendileriyle ilgilendiklerini belirterek, "Bu çocuk cinayeti olayı bir siyasi parti durumlarından ziyade bir çocuk, anneler, babalar durumu olduğu hissini gördüm. Bizzat burada yerinde inceleme yaptık, hatta başkan bey de sordu 'Bu tel önceden de var mıydı?' diye, 'Evet vardı' dedim, hatta 'Terastaki çıkıntı durumu da var mıydı?' diye sordu, 'Evet vardı' dedim. Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak" demişti.

TIRNAKLARINDAN ERKEK DNA'SI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın dosyasında çarpıcı bir detay ortaya çıkmıştı. Trabzon Adli Tıp'ın hazırladığı raporda, Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı çıktığı belirtilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Şaban Vatan, "Tırnak arasındaki DNA, mücadele vermeye çalıştığını gösteriyor" demişti.

RABİA NAZ'A NE OLDU?

12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı şekilde bulunan ve hastaneye kaldırılan Rabia Naz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz'ın şüpheli ölümü kayıtlara intihar olarak geçti.

Rabia'nın babası Şaban Vatan yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanıyor. Baba, kızını öldüren kazadan Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin sorumlu olduğunu iddia ediyor.

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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

Giresun, Twitter, Güncel


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