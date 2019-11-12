Rabia Naz'ın babasından DNA örneği başvurusu

Giresun
'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, kendisinden DNA örneği alınması için Görele
Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdi.
Görele Adliyesine giden Şaban Vatan, kendisinden DNA alınması talebini içeren dilekçesini başsavcılığa teslim etti.
Şaban Vatan'dan talebi doğrultusunda DNA örneği alınacak.
Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.