Rabia Naz'ın Ölümü ile İlgili Soruşturma Sürüyor

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:17



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:17

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili İçişleri Bakanlığı görevlendirdiği müfettişin ardından olay yerinde geçtiğimiz günlerde keşif yapıldığı belirtildi.Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan kızının ölümünü aydınlatmak için mücadelesinin sürdüğünü hatırlattı. Kızının ölümü ile ilgili geçtiğimiz ay düzenlediği mitingin ardından önce İçişleri Bakanlığı tarafından bir müfettiş görevlendirildiğini ardından da geçtiğimiz günlerde olay yerinde bir keşif yapıldığını belirten baba Vatan "Keşifte kızım Rabia Naz'ın ağırlığı kadar intihar ettiği iddia edilen yerden iki polis yardımıyla bina üzerinden yere kızımın ağırlığınca çuval atıldı. Çuval atılınca aşağıdaki yeri parçaladı ve çok yüksek bir şekilde ses çıkardı. Bu durum çocuğumun burada bir intihar girişiminde bulunmadığını ortaya çıkartmış oldu" dedi.8 aydır kızının ölüm olayının çözülmesini beklediklerini kaydeden Şaban Vatan, "Çocuğumun sol ayağı kopar derecesine gelmiş. Atar damar kesilmiş konuyla ilgili tüm uzmanların kan boşalması gereken bir durum, çocuğum şurada boylu boyunca uzanıyor ve bir damla kan yok, ayak temizlenmiş pantolonunda kan var, ayakkabısında kan var ama yanında kan-man hiçbir şey yok. Elbisesinin sağ koluna yeşil renge dönmüş sonra da kızıl renge dönmüş tıbbı sıvı tespit edildi" diye konuştu.Ambulansın kamera kayıtlarının silindiği iddiasıKızının intihar ettiği iddia edilen yerdeki bulguların da olayın bir intihar olmadığını ortaya çıkardığını kaydeden Vatan "Bu çocuk buradan düşmüş olsa nasıl yaşayacaktı? Benim çocuğum hastanede benim elimi sıkarak vefat etti. Bu nasıl bir vicdan? Keşif günü bize belirtilen ambulansın önündeki kamera kaydı durumu. Ambulans ilk buraya geldiğinde resmi araçtı ve bir kamera kaydı vardı. Bana polis memurunun belirttiği, '2-3 saatlik çekim silinmiş' dedi. Keşif günü ambulans şoförü bizzat ifade verdi ve dedi ki, 'En az bir hafta bir aya kadar kayıtlı olarak kalıyor ama bizden kimse kayıt almaya gelmedi' dedi. Bu nasıl bir emniyet? Bu nasıl bir çalışma? Burada bir çocuğun can durumu var, burada bir çocuk ölüme terk edilmiş kimse buna ses çıkartmıyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk olarak evlat mitingi yaptım, bir baba çocuğunun faillerini bulmak için miting yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanım bu olayı artık çözün, bizim sabrımız kalmadı, biz adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.Yapılan keşiften ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin incelemesinden sonra Rabia Naz'ın anne ve babası soruşturmada nasıl bir yol izleneceğini merakla bekliyor. - GİRESUN