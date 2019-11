Rabia Naz'ın ölümünün araştırılması ile ilgili komisyon üyeleri Eynesil'de

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, "Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak." dedi.Şaban Vatan, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu incelemesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak komisyona teşekkürlerini sundu.Komisyonun samimiyetini gördüğünü dile getiren Vatan, "Bu çocuk cinayeti olayı bir siyasi parti durumlarından ziyade bir çocuk, anneler babalar durumu olduğu hissini gördüm. Bizzat burada yerinde inceleme yaptık, hatta başkan bey de sordu 'bu tel önceden de var mıydı?' diye sordu, evet vardı dedim, hatta 'terastaki çıkıntı durumu da var mıydı?' diye sordu." ifadesini kullandı.Vatan, bu komisyonun TBMM'de büyük bir milat olduğunu kaydederek "Bizim burada iddia ettiğimiz konu Rabia Naz'ı geri getirmeyecek, tüm çocuklarımızın adaletini sağlayacak." şeklinde konuştu.Umutla beklediklerini belirten Vatan, "Biz bir ön görüşme yaptık komisyonla, daha sonraki süreçlerle ilgili bilgi bekliyoruz, ona göre gereken çalışmaları devam ettiriyorlar. Tüm samimiyeti başkan bey sundu kendilerine teşekkür ediyorum. Samimiyetle beraber inşallah bu olayın çözüleceğini umut ediyoruz." dedi.- "Rabia Naz'ın erkek tırnağıyla ne işi vardı?"Bir gazetecinin "Rabia Naz Vatan'ın tırnağında erkek DNA'sı bulunduğu" yönünde rapor olduğu iddiasını anımsatması üzerine Şaban Vatan, şöyle konuştu:"Dün sayın komisyon üyeleri Eynesil'e gelecek olduğu için ben de elimde olan evrakların her birini detaylı olarak gözden geçirmeye, avukatımın ofisinde yaparken o evrakı gördüm. 9'uncu ayda sayın savcı hanım talep etmiş tırnaklardan inceleme durumlarıyla ilgili, 10'ucu ayda sonuç gelmiş ve üçüncü maddesinde belirtiyor, tırnağında bir erkek DNA'sı, hani ne olduğu, karışıklık var ama bir erkek olduğu beyan ediliyor. Rabia Naz'ın erkek tırnağıyla ne işi vardı? Bir mücadele durumu oluştu ya arabaya konulurken, o an kaza anının durumundan ya da öncesinden farklı bir durum oluşmaya çalışıldı.""Bunun üzerine niye gidilmemiş" diye soran Vatan, "Bu bir delildir, mutlaka her hassasiyetle üzerine gidilmesi gereken durumdu, büyük bir delildir. Bir çocuğun tırnağının içinde sol elindeki tırnağının içinde bir erkek DNA'sı izine rastlanılması dahi önemli bir durumdur ve ben şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.Vatan, başka bir gazetecinin "Arabaya konulma mevzusu dediniz, bir metruk ev davası da vardı, yıkılıp yerine yenisi yapıldı, onunla alakalı neler söyleyeceksiniz? Yani çocuğun oradan alınıp taşınıp buraya kadar getirildi sonra intihar süsü verildi mi?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:"Ben ona eminim, şöyle eminim üzerindeki tozların hepsi o evdeydi. Hemen ambulans şoförünü buldum, aldım, geldik, beraber oraya gittik ve ahıra girdi şöyle açıldı baktı 'ya Şaban bu tozların hepsi üzerindeki tozlar' dedi. 'Evet abi ben de seni bunun için çağırdım' dedim ve orada bir lastik izi, 15 santimetre genişliğinde, 65 santimetre uzunluğunda, oraya sıfır araba yaklaşmış, patinaj."