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Rabia Naz davasında yeni gelişme! Tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı

Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede şüpheli şekilde hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın dosyasında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Trabzon Adli Tıp'ın hazırladığı raporda, Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı çıktığı belirtildi.

08.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:05

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, baba Şaban Vatan kızı Rabia Naz'a dair Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nin 12 Ekim 2018 tarihli raporunda bir detay fark etti. Buna göre, Rabia Naz'ın tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı.

Söz konusu raporda, şu ifadelere yer verildi: "Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan'a ait DNA profili tespit edildi. Rabia Naz Vatan'a ait olduğu bildirilen aşağıdaki örneklerden en az biri erkek birden fazla şahsa ait olabilecek DNA profili bir arada karışık elde edildi. Söz konusu karışık DNA profilinin Rabia Naz Vatan'a ait DNA profilini içerdiği tespit edildi."

"TIRNAK ARASINDAKİ DNA, MÜCADELE VERMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİYOR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Şaban Vatan, şunları söyledi:

"Avukatlarımızın ofisinde, evraklarda genel olarak inceleme yapıyordum. Bu evrakı inceleyince Avukat Ufuk Bey'e sordum, 'Bu DNA nedir' diye… O da, 'Tırnak incelemesinde erkek DNA'sı çıkmış, biz bunu savcıya sunduk, bizim sunduğumuz hiçbir şeyi dikkate almadı' dedi. Tırnak arasından DNA çıkması, bir mücadele vermeye çalışmış olduğunu gösteriyor. Avukatımız da aynı tespiti yaptı. Bugün akşamüzeri şok oldum, kesin delil varken neden üzerine gidilmedi? Bu kabul edilemez."

Vatan ailesi

BABA VATAN: YAPILAN İNSANLIK SUÇUDUR

Baba Vatan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Rabia Naz hakkındaki soruşturmaya ilişkin, "Olayı aydınlatacak olan yegane merci savcılık makamıdır, güveniyoruz" açıklamasını hatırlatarak, "Bu kabul edilemez, savcılığın durumu tamamen örtbas etme niyetinde olduğunu bir yıl önce çıkan sonucun üzerine gidilmemesi gösteriyor. Bu duruma rağmen bana akıl sağlığı yargılaması yapmışlar. Yapılan insanlık suçudur" dedi.

Rabia Naz davasında yeni gelişme! Tırnaklarından erkek DNA'sı çıktı

Trabzon, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
KŞ: Kanunların ne kadar yeterli olduğunu, bir kez daha kuvvetlice düşünmenin zamanı gelmedi mi?Bu kanunları yapanlara sesleniyorum. Buradaki madur siz olsaydınız , bu kanunun değişmesini istemez miydiniz. Çooooooook yazık
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46: Bu çocuğa yapılanı kınıyorum çocuk susar sen susma
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BEŞİR: ne bekliyoruz ki Türkiye''de adalet sadece ak partililere var her şeyi kendi çıkarlarına alet edebilen reziller bu çocuk hiç girmiyor mu rüyalarınıza . . yazıklar olsun
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NUR NUR: Allah belanızı versin. . ne istediniz bu bebek den ya
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