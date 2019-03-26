Rabia Naz Vatan'ın Ölümü

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Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Giresun Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda, 11 yaşındaki Vatan'ın ölümünün "yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği" belirtildi.Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 12 Nisan 2018'de yaşanan olayla ilgili soruşturma, her türlü ihtimal değerlendirilerek sürdürülüyor.Rabia Naz'a bir aracın çarpıp kaçtığı yönünde şahıs beyanları üzerine savcılık tarafından yürütülen araştırma ve incelemelerde, bugüne kadar somut delillere ulaşılamadı. Vatan'ın yaralı halde bulunduğu yerde ise trafik kazasını doğrulayacak kan, fren izi ve araç çarpmasına ilişkin herhangi bir delil ya da emare elde edilemedi.Okul çantası evinin çatısında bulunan Vatan'ın ayakkabısının alt kısmında beyaz çimento veya alçıya benzer izlere rastlanırken, söz konusu lekelerin binanın çatısındaki çimento torbasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.Olay yerinde keşif yapıldıGörele Cumhuriyet Başsavcılığınca Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için olay yerinde keşif yapıldı. Keşif sonrası teknik bilirkişi raporunda, Vatan'ın çatıdan atlaması halinde olay günü yaralı bulunduğu yere düşebileceği belirtildi.Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerce kurumun bilgisi haricinde bir kısım bilgi ve belgeler kullanılarak yetkisiz kişilerce bilirkişi raporu düzenlendiğini, hazırlanan bu belgeyle de yargı ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmek istendiğini belirledi.Ölüm olaylarında yasalar gereği sadece Adli Tıp Kurumlarının rapor düzenleme yetkisi bulunması nedeniyle Rabia Naz hakkında resmi bir görevi olmadığı halde bilirkişi raporu düzenlediği tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.Rabia Naz hakkındaki adli tıp raporuOtopsi işlemleri Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığında yapılan Rabia Naz Vatan hakkında Giresun Adli Tıp Şube Müdürlüğünce hazırlanan rapor ise ocak ayında tamamlandı.Rabia Naz'ın ölüm sebebinin "genel beden travmasına bağlı omur, kalça ve etraf kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanması" olduğu belirtilen raporda, "trafik kazası ve yüksekten düşme şeklinde gerçekleşen genel beden travması olarak adlandırılan, ağır travmalarda, vücutta oluşan hasarın, benzer mekanizmalarla oluşması sebebiyle yaralanmanın trafik kazasına mı, yüksekten düşmeye mi bağlı oluştuğu ayrımının tipik lezyonların tespiti ile mümkün olabileceği" kaydedildi.Raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:"Söz konusu olgunun ölü muayene ve otopsi işlemleri sırasında saptanan travmatik değişikliklerin yara yeri ve özellikle dikkate alındığında yeniden canlandırma işlemi oluşması mümkün lezyonlar da dahil olmak üzere iç organ yaralanmalarının her iki durumda da meydana gelebileceği, trafik kazası şeklinde görülen genel beden travmalarıyla görülmesi beklenen birincil ve ikincil lezyonlar, diz altı bölgede tipia ve fibula kemiklerinde, tampon kırıkları, eşitli ekimozlar gibi tipik lezyonların tespit edilmemiş olması, özellikle ayak bileklerinde ciltte yırtılma şeklinde hasara yol açan açık kemik kırıkları, femur boyun kırığı, pelvis kırıkları ve lomber vertebrada kompresyon kırığı ve medulla spinalis hasarı gibi yüksekten düşmeye bağlı travmalara ait tipik lezyonların görülmesi sebebiyle Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği kanaatini bildirir rapordur."