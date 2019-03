Rabia Naz Vatan'ın Ölümü

Kaynak: AA

Giresun Baro Başkanı Soner Karademir, 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, baro olarak dosyaya müdahil olmaya karar verilip Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonunun görevlendirildiğini, Görele Cumhuriyet Başsavcılığında bu doğrultuda gerekli tüm yasal müracaatlar yapılarak sürecin başlatıldığını bildirdi.Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili baro hakkında birtakım gerçek dışı ithamlar ve paylaşımlar yapıldığını belirtti.Rabia Naz Vatan'ın vefatı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine Giresun Barosunca ilk günden itibaren konunun titizlikle takip edildiğini kaydeden Karademir, "İddialar Baromuzca resen gündemimize alınarak 25 Şubat 2019'da yönetim kurulunca dosyaya müdahil olmaya karar verilip Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Komisyonumuz görevlendirilmiş, Görele Cumhuriyet Başsavcılığında bu doğrultuda gerekli tüm yasal müracaatlar yapılarak süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.Karademir, Giresun Barosu olarak ne iktidarlar ne de muhalefetlerden yana olduklarını, sadece hukukun yanında bulunduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Siyasi parti siyaseti değil, sadece hukuk siyaseti yapıyoruz. Zaman zaman iktidardan ve zaman zaman da muhalefetten eleştiri almamız da bunun en güzel göstergesidir. Bu bağlamda küçük bir yavrumuzun hayatının söz konusu olduğu ve ilk günden itibaren titizlikle takip ettiğimiz soruşturmayı sosyal medya hesaplarından tartışarak olası şüphelilere fayda sağlamak niyetimiz olmadığı gibi soruşturmanın selameti açısından da doğru bulmadığımızı, yargılama faaliyetinin bir sosyal medya ağı üzerinden yapılamayacak kadar değerli olduğunu, küçük yavrumuzun hayatının her türlü reklamın, her türlü hesabın ve beklentinin üzerinde olduğunu; hayatını kaybetmesinde sorumlulukları olanların düşünceleri, mevki ve makamları, sıfatları her ne olursa olsun yasalar önünde gereken karşılığı bulmaları için konunun ilk günden itibaren takipçisi olduğumuzu ve bundan sonra da sonuna kadar olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız."