Rabia Uçar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ŞANLIURFA AKÇAKALE belediye başkan adayı olan Rabia Uçar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ŞANLIURFA AKÇAKALE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Rabia Uçar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ŞANLIURFA AKÇAKALE adayı Rabia Uçar kimdir? BTP ŞANLIURFA AKÇAKALE adayı Rabia Uçar yüzde kaç oy aldı?

Rabia Uçar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ŞANLIURFA AKÇAKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Rabia Uçar AKÇAKALE ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. AKÇAKALE ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Rabia Uçar adlı BTP adayı toplamda 75 adet oy sayısına ulaştı.

ŞANLIURFA AKÇAKALE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.