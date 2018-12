Rabia'ya yeni bir protez takılacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:24



Rabia'ya yeni bir protez takılacakİHA'nın haberi ses getirdiİHA'ya özel konuşmuştu yeni protez bacağına kavuşacakTEKİRDAĞ - Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ 'ın Çerkezköy İlçesinde 5 yıldır kullandığı protez bacağın değiştirilmesi amacıyla talepte bulunan Rabia Erden, kendisine yeni bir protez bacak takılması için tedavisine başlandı. Geçtiğimiz günlerde İHA'ya özel konuşan 20 yaşındaki Rabia Erden, kendisini yavaşlatan protez bacağının değiştirilmesi için tedavilerine başlandı. Erden, kontrollerinin tamamlanmasının ardından heyetin de uygun gördüğü takdirde kısa zamanda yeni bir protez bacağa kavuşacak. Kendisine çok fazla yardım talebinde bulunanların olduğunu ifade eden Erden; "Umudumu hiç kaybetmedim ve umudun gerçekten iyi bir şey olduğunu gördüm. Bana destek olan, arayan, ulaşan, ulaşamayan, dua eden herkese teşekkür ederim" dedi.Rabia Erden, "Okuldan geldiğimde babamı aramışlar. Kimin aradığını sordum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aradıklarını söyledi. O an söylemedi. Akşam tekrar aradılar. Bacağımın durumunu sordular. Çok sevindim, o gece uyuyamadım. Beni bir hastaneye yönlendirdiler. Ben de tedavilerime başladım" açıklamalarında bulundu."Umudumu kaybetmedim"Sonrasında kendisinin Edirne 'de bulunan Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildiği bilgisini veren Erden, "Edirne Trakya Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne gittim. Yine gideceğim. Yorgunluğa strese gerçekten değiyor. Benim için yeni bir protez yapılacak. Eğer heyette uygun görürse yeni bir protez bacak takılacak. İnşallah her şey yolunda gider. Ben hala umudumu kaybetmedim, kaybetmeyeceğim de. Çünkü umut yaşamın kaynağı. Siz de hayal edin, umut edin. Bu sürecin sonunda ne olacak bilmiyorum ama mutlu olacağıma inanıyorum. Çünkü değiyor, gerçekten değiyor" dedi."Hepsine teşekkür ederim"Kendisine destekte bulunan herkese teşekkür eden Rabia Erden, "Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede bu kadar geri dönüş alabileceğimi hiç bilmiyordum. Beni çok fazla arayan oldu. Bana ulaşan ulaşamayan, dua eden bile o kadar çok oldu ki hepsine teşekkür ederim. İyi insanlar hala var. Umudumun bittiği anlarda yardımıma koştular. Sağlık Bakanlığımızın çok fazla yardımı oldu. Gazetenin çok yardımı oldu. Bazen umut her şeye deva olabiliyor" şeklinde konuştu.