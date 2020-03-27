Rachid Ghezzal'ın Lyon Formasıyla En İyi Golleri
Olimpik Lyon formasıyla çıktığı 119 maçta toplamda 14 gol atan Cezayir'li kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın Fransız ekibiyle attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık.
27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:32
Olimpik Lyon formasıyla çıktığı 119 maçta toplamda 14 gol atan Cezayir 'li kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın Fransız ekibiyle attığı gollerden en iyilerini sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
Etiketler: Rachid Ghezzal, Cezayir, Lyon, Spor