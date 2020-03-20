Rachid Ghezzal'ın Metz'e Attığı Gol

21 Ocak 2018'de II. Louis Stadı'nda oynanan Ligue1 karşılaşmasında AS Monaco-Metz maçında Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal maçın 67.dakikasında ceza sahası içinde muhteşem bir vuruşla takımının 2.golünü kaydediyor ve Monaco kendi evinde oynadığı maçı 3-1 kazanıyor.

Kaynak: Dugout