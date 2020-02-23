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Radamel Falcao'dan 6. gol

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.

23.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:40Radamel Falcao'dan 6. gol
'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, derbisinde attığı gol ile bu sezon ligdeki 6. golüne ulaştı.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlığını atlatan Radamel Falcao mücadeleye 11'de başladı. Falcao 80. dakikada penaltıdan attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi ve hem Galatasaray'ın Kadıköy'deki kötü serisini de bitirmiş oldu.
34 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon ligdeki 6. golüne ulaşmış oldu. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda 1 golü var.
(Oğuzhan Ort/İHA)

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Kaynak: İHA

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