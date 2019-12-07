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Radamel Falcao formasına kavuştu

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao sakatlığının ardından Alanyaspor maçının 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyun dahil oldu.

07.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:08Radamel Falcao formasına kavuştu
'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao sakatlığının ardından Alanyaspor maçının 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyun dahil oldu.

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao formasına Alanyaspor maçında kavuştu. Son olarak 1 Ekim'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı.

Alanyaspor maçına yedek başlayan Falcao, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu. Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Kaynak: İHA

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