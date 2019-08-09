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Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao, Kolombiya basınına konuştu. Falcao, "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur. Umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir." dedi.

09.08.2019 23:55 Radamel Falcao: Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Falcao transferini tamamlamak için Monaco'ya gitmesi sonrası yıldız oyuncu, Kolombiya basınına bomba açıklamalarda bulundu. Falcao, sarı kırmızılı takıma gitmek istediğini belirtti.

İşte Falcao'nun açıklamaları:

"Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu aşamasında heyecan verici olur. Durumu değerlendiriyorum, umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir. Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor.

"AVRUPA'DA SAVAŞMAK İSTİYORUM"

İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa'da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum."


Galatasaray, Kolombiya, Futbol, Falcao, Spor

YORUMLAR (3)
EKSİK: ya bu futbol yani türkçesi ayak topu ne menem bir şey 70 yaşından sonra ayak topuna başlayacağım sizce gerçekten çok önemli bir şeymi 22 tane koskoca adamın ağlarla çevrili bir kaleye top atması velevki sizin takım 37 gol attı karşı takım 43 gol attı sonuç üzüldükmü sevindikmi hiç biri 22 adam mutlu oldu siz önümüzdeki maçlara bakarız
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KONT DRAKULA: Falcao zaten tamam.bunun dışında scheneiderlin,1 forvet daha,Ertuğrul,topal ve arda gelsin.diagne ve mitroglu ve mümkünse mariano da gönderilsin.
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THE BOY: VE DE BOOM BOOM BOOM BOOM BOOM FALCAO BOMBASI BOOOM
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